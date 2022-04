Università: open day Insubria dedicato all'Ucraina

(ANSA) - MILANO, 04 APR - Dopo due anni di stop per la pandemia, l'Università dell'Insubria il 9 aprile torna ad aprire le porte alle aspiranti matricole con un open day dedicato all'Ucraina: i colori della bandiera abbracciano il logo dell'ateneo nelle magliette che saranno indossate dallo staff organizzativo e saranno anche in vendita, con finalità benefiche, attraverso il canale e-commerce nato per presentare nei prossimi mesi il nuovo merchandising 'Made in Insubria'.

In linea con le indicazioni del Ministero dell'Università, della Conferenza dei Rettori e della Rete delle università italiane per la pace, è stato varato un progetto di orientamento e ospitalità di studenti e ricercatori ucraini che consente loro, tra le altre cose, di frequentare gratuitamente singoli corsi di laurea.

Intanto sabato 9 aprile dalle 9 alle 13 sono in programma le presentazioni di tutti i corsi di laurea che possono essere scelti dopo l'esame di maturità: 22 triennali e tre magistrali a ciclo unico nelle aree giuridico-economica, delle scienze umane e sociali, sportiva, sanitaria e scientifico-tecnologica. Sono proposti anche laboratori, test di verifica delle conoscenze iniziali che, se passati, saranno ritenuti validi all'atto dell'iscrizione.

Novità del prossimo anno accademico è la trasformazione di Economia e management, uno dei corsi triennali più richiesti con sede a Varese, in cui nel 2020 è stato introdotto il numero chiuso, in Economia e management dell'Innovazione e della sostenibilità. (ANSA).