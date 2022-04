Milano-Cortina: Morelli, 'Governo Conte 2 ha perso due anni'

(ANSA) - MILANO, 04 APR - Sui ritardi delle opere infrastrutturali "il presidente del Coni Giovanni Malagò ha ragione ma sa perfettamente che per due anni la società olimpica non era stata costituita. Andrebbe sottolineato che qualcuno ha perso due anni: il governo Conte 2 si è dimenticato di questa società". Lo ha detto il viceministro alle Infrastrutture, Alessandro Morelli, durante il suo intervento a un panel di Direzione Nord, evento organizzato oggi al Palazzo delle Stelline di Milano.

Ad ogni modo, adesso "non solo siamo assolutamente operativi - aggiunge Morelli - ma abbiamo anche commissariato le opere importanti". Le infrastrutture legate ai Giochi, ricorda il viceministro, andranno completate entro il 2025, un anno prima delle Olimpiadi: "Un obiettivo molto sfidante - conclude - ma sono convinto che per le grandi opere questa sarà sicuramente una grandissima occasione". (ANSA).