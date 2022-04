Ambiente: studenti di tre scuole superiori puliscono Pavia

(ANSA) - PAVIA, 04 APR - Da oggi e sino al 13 aprile circa 250 ragazzi, studenti di tre scuole medie superiori di Pavia, si dedicheranno, armati di guanti e sacchi appositi, alla pulizia di alcune zone della città. L'iniziativa è promossa nell'ambito di "PuliamoPavia", il progetto di educazione ambientale promosso da Asm (l'Azienda servizi municipalizzati) in collaborazione con il Comune.

Ad essere coinvolti sono gli alunni di dodici classi degli istituti professionali "Cremona" e "Cossa" e del liceo scientifico "Taramelli" Le aree che verranno ripulite dai giovani sono quelle delle Mura Spagnole, del Castello Visconteo, viale Giacomo Matteotti, viale San Giovannino, la Vernavola e il Naviglio Pavese alla confluenza con il fiume Ticino.

Nelle scorse settimane gli alunni sono stati formati, con lezioni specifiche, su come procedere alla pulizia e sono anche stati sensibilizzati sull'importanza di mantenere il decoro in città, anche attraverso un corretto svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti.

"Siamo partiti l'anno scorso con un progetto di educazione ambientale rivolto alle primarie - sottolinea Manuel Elleboro, presidente e amministratore delegato di Asm -; quest'anno, riconoscendo il valore delle attività realizzate e soprattutto il gradimento dei ragazzi, abbiamo esteso la progettualità alle scuole secondarie di primo e secondo grado. Le scuole superiori, dunque, sono inserite in un programma vasto di sensibilizzazione verso i giovani: laboratori, giochi e materiale didattico hanno accompagnato lezioni e prove per permettere ai ragazzi di acquisire un atteggiamento responsabile nei confronti del decoro urbano, dell'ambiente".

"Tutto ciò che è finalizzato alla crescita del senso civico, all'educazione e alla formazione dei giovani è un progetto che trova il mio favore - aggiunge il sindaco Mario Fabrizio Fracassi -. Insegniamo ai ragazzi a prendersi cura della propria città. Sensibilizzare i giovani sulla necessità del rispetto ambientale vuol dire far crescere cittadini che si prenderanno cura della propria città". (ANSA).