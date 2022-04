A Milano le specialità siciliane di Tommaso Cannata

Il maestro panificatore di Messina, terza generazione di tradizione familiare nell’arte bianca, è stato un anticipatore di quelle che oggi definiamo focacce e gourmet che proponeva già a partire dagli anni ‘90. Una dimensione “di nicchia” sulla base della quale ha aperto, 10 anni fa, la Boutique del Pane nel centro di Messina, a conduzione familiare che vede impiegati la moglie Nicoletta e i figli Salvo e Chiara.

A Milano apre Cannata Sicilian Bakery, panificio con caffetteria e laboratorio a vista dove propone il modello dello storico locale di Messina. La partnership con Antonio Longhi dà vita a I Compari, evoluzione di questa prima apertura. Il claim non può essere altro se non “Sicily for life”.

Tra le tante attività, Tommaso Cannata è tra i fondatori, insieme a Giuseppe Li Rosi e Paolo Caruso di Simenza - cumpagnìa siciliana sementi contadine. Il progetto nasce per aggregare agricoltori, allevatori, trasformatori, ricercatori e professionisti con l’obiettivo di tutelare e valorizzare il vastissimo patrimonio dell’agrobiodiversità siciliana.

Per le sue specialità, utilizza un lievito madre che ha oltre 60 anni, ereditato dal padre. “Un lievito che un nome: Turi, dedicato a mio padre e a mio figli0 Salvatore” spiega Cannata. Tra i prodotti più conosciuti il pitone (o pidone) alla Messinese, un tipico calzone con scarola, acciughe e tuma e i suoi “arancinu” elogio della Sicilia: panatura esterna con i grani antichi e ripieno con il riso locale che incontra le diverse farciture.