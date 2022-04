Tenta di truffare parroco nel Monzese, denunciata

(ANSA) - CORREZZANA, 02 APR - Una donna di 32 anni é stata denunciata dai carabinieri per aver cercato di truffare il parroco della chiesa di San Desiderio di Correzzana (Monza). A quanto emerso, la donna ha telefonato in parrocchia, spacciandosi per assistente sociale del Comune, chiedendo aiuto per una donna in difficoltà. Il sacerdote ha deciso di acconsentire a dare 150 euro e preso appuntamento con la donna.

Poi però la truffatrice ha richiamato, alzando la richiesta fino a 200 euro, ma alla telefonata hanno risposto due volontarie che hanno finto di collaborare e poi hanno chiamato il Comune per avere conferma dell'identità della donna.

Appurato che si trattava di un tentativo di truffa, le due collaboratrici hanno preparato una busta gialla sigillata vuota e atteso che si presentasse la donna. Ottenuta la busta la donna è uscita dal portone ma si é trovata davanti la polizia locale e i carabinieri che l'hanno fermata e accompagnata in caserma.

(ANSA).