Autismo: a Milano 'In&Aut', Festival dell'inclusione

(ANSA) - MILANO, 02 APR - Milano sarà per tre giorni, dal 13 al 15 maggio prossimi, la capitale delle politiche e delle iniziative per l'inclusione sociale e lavorativa delle persone autistiche. In&Aut Festival, questo il nome dell'evento, si terrà alla Fabbrica del Vapore e vedrà la partecipazione di tante realtà che da Nord a Sud sono impegnate sui temi dell'inclusione , oltre ad istituzioni, politici, medici, associazioni e tanti artisti . L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Milano. Tra gli ideatori e promotori il senatore del Pd Eugenio Comincini.

"La giornata internazionale della consapevolezza sull'autismo quest'anno per me ha un significato diverso - afferma Comincini - Qualche mese fa la mia battaglia per dare un sostegno concreto alle startup sociali (realtà del nostro Paese come PizzAut e IlTortellante che creano posti di lavoro per le persone autistiche) è diventata una legge dello Stato. Ma non vogliamo e non possiamo fermarci: la vera sfida è l'inclusione, la più ampia possibile".

Assieme a Comincini hanno lavorato al Festival Samatha Lentini e Francesco Condoluci in collaborazione con Fondazione InOltre e Associazione La Rotonda. "Papa Francesco, ieri - aggiunge Comincini - nell'incontro sull'autismo ha sottolineato l'importanza del 'fare rete, condivisione concreta, attuare la sussidiarietà'.. Ed è proprio con queste finalità che è nato In&Aut Festival". (ANSA).