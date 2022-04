Mezzi pubblici gratis per i 18mila iscritti a Milano Marathon

(ANSA) - MILANO, 01 APR - Sono circa 18mila le persone che si sono iscritte alla ventesima edizione della Milano Marathon in programma domenica prossima. E anche quest'anno. per evitare il più possibile il traffico, il Comune ha messo a disposizione per i partecipanti il biglietto giornaliero o due titoli di viaggio ordinari per i mezzi pubblici.

Domenica sono previste limitazioni alle macchine, con la chiusura di alcune strade, e la deviazione di alcune linee di bus e tram.

In particolare, l'area intorno a corso Venezia, da dove partiranno i maratoneti, sarà interdetta al traffico dalle 5 del mattino fino alla fine dell'evento e sarà anche chiusa la fermata della metropolitana di Palestro.

Successivamente saranno chiuse le aree intorno al percorso della gara, che si snoderà per i primi dieci chilometri nel centro storico, nel quale è previsto anche l'arrivo, e poi nella zona tra Parco Sempione e Fiera Milano City. Per il resto del percorso saranno invece chiuse alle auto solo le vie in cui si svolgerà la maratona, che saranno riaperte successivamente al passaggio dei runner.