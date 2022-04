Maltempo: forti piogge, vento e grandine nel milanese

(ANSA) - MILANO, 01 APR - Vento, forti piogge e grandine stanno sferzano in queste ore il milanese. In particolare, molti i disagi a Inveruno per una intensa grandinata che ha provato molti disagi anche alla viabilità e che ha provocato il ribaltamento di un'auto.

La grandinata ha colpito anche l'area nord ovest di Milano imbiancando molte strade. Decine le chiamate ai vigili del fuoco per la caduta di alberi a San Donato Milanese. Anche la vicina Brianza colpita dal maltempo.



Grandinata nel mantovano, danni ai frutteti

Una grandinata ha colpito nel tardo pomeriggio di oggi una vasta zona della provincia di Mantova provocando danni soprattutto ai frutteti già in fiore. Solo domani si riuscirà a valutarne l'entità. Chicchi di ghiaccio fortunatamente non di grosse dimensioni ma molto fitti sono caduti soprattutto nel basso mantovano, nella zona di Sermide e Felonica e di San Benedetto Po. Non risparmiate nemmeno le campagne di Marmirolo, Roverbella e Curtatone, attorno al capoluogo.



Grandine nel Varesotto, allagato centro sportivo

Una struttura sportiva di Lozza (Varese) si è allagata, a seguito della violenta grandinata che si è abbattuta in queste ore in alcune province della Lombardia. Il ghiaccio ha intasato gli scarichi della copertura causando una infiltrazione nei sottostanti locali. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

(ANSA).