Fedez ringrazia i sanitari: 'Mi avete salvato la vita'

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - "Grazie a voi che mi avete letteralmente salvato la vita, che mi avete accompagnato e accudito in questi giorni che non sono stati semplici ma che dall'altra parte mi hanno restituito una nuova prospettiva da cui affrontare la vita": con queste parole Fedez ha voluto ringraziare, anche via social, medici e sanitari del San Raffaele dove è stato operato per un tumore al pancreas.

Oggi nel giorno delle dimissioni ha scattato una foto insieme alla moglie Chiara Ferragni e al personale. "Grazie al Prof.

Falconi e a tutto il suo incredibile staff Grazie a tutti gli infermieri e infermiere del reparto. E grazie a voi - ha aggiunto - per la grande umanità e il supporto che mi avete dato. L'amore è la medicina più potente".

"Si torna a casa, si torna a vivere" ha aggiunto Fedez, che ha postato alcune immagini ed un video del personale sanitario, ma anche uno scambio di messaggi con Mark Hoppus, musicista dei Blink-182 che ha annunciato di essere guarito dal cancro nei mesi scorsi.

"Domani sarò operato per rimuovere un piccolo tumore al pancreas. Questo è il mio portafortuna" gli aveva scritto Fedez postando la foto del suo braccio con accanto la copertina di Enema of the State, uno dei loro album più famosi, con una sexy infermiera. "Buona fortuna! Spero che sia tutto semplice e vada tutto bene!!" gli ha risposto con "affetto".

Anche Chiara Ferragni ha voluto ringraziare via social il personale del San Raffaele: "Grazie a tutti i medici, infermieri e allo staff del San Raffaele per averci sempre fatto sentire sicuri e a casa, e per averci dato speranza". (ANSA).