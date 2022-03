Carceri, Uspp, fuochi nella notte in celle Busto Arsizio

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Sono state "ore di fuoco" quelle trascorse la notte scorsa nella Casa Circondariale di Busto Arsizio (Varese) e solo l'intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di evitare il peggio.

A darne notizia è Claudio Montella della Segreteria provinciale dell'USPP (Unione Sindacati Polizia Penitenziaria) che ricostruisce così l'accaduto: "Tutto è iniziato alle 21 e 30 circa, quando un detenuto, per ragioni ignote, molto probabilmente imputabili alla sua instabilità mentale, ha dato fuoco alla propria camera. Il personale di Polizia Penitenziaria immediatamente intervenuto è riuscito a salvare il soggetto da morte certa. Tuttavia, tutti sono rimasti intossicati".

Altri incendi sono stati appiccati da detenuti della stessa stessa sezione che hanno approfittato del momento per alzare la contestazione, e spiega il sindacato, "in mezzo alle fiamme e ai fumi tossici, il personale è riuscito a mettere in sicurezza altri otto" detenuti. La situazione, tuttavia, era talmente caotica e rischiosa (i fumi hanno raggiunto anche altri reparti), che è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme.

Sulla "calda notte" di Busto interviene anche Gian Luigi Madonia, segretario regionale lombardo dell'USPP: "Il susseguirsi di eventi, verificati a Busto Arsizio tra ieri sera e stanotte, riaccende i riflettori sullo stato di abbandono in cui si trovano le nostre strutture penitenziarie e i conseguenti rischi cui vengono esposti i Reparti di Polizia Penitenziaria".

(ANSA).