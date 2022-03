Ucraina: per opera street art Anna Frank brucia 'Z'

(ANSA) - MILANO, 24 MAR - Anna Frank che brucia con una candela un foglio con la lettera "Z", il simbolo dell'invasione di Putin in Ucraina è protagonista della nuova opera di street art apparsa sui muri di Milano, "Remember", di aleXsandro Palombo.

"Stiamo assistendo a un modello di guerra che si sviluppa con molteplici mezzi tra cui quelli delle fake news e della propaganda sui social network per influenzare i sentimenti e l'opinione pubblica. La "denazificazione" di Putin è una grande operazione di propaganda e mistificazione della realtà messa in atto per poter giustificare la barbara invasione dell'Ucraina.

La memoria è l'anticorpo più potente che abbiamo per poterci difendere dalle insidie del presente." ha dichiarato l'artista.

Non è la prima volta che Palombo ritrae Anna Frank, nel 2015 l'aveva celebrata nell'opera pop "Never Again" con cui l'artista ha affrontato gli orrori dell'olocausto ritraendo i Simpsons ad Auschwitz. (ANSA).