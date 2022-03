Sanità: medici famiglia in piazza a Milano, 'lasciati soli'

(ANSA) - MILANO, 24 MAR - Scenderanno in piazza dopodomani a Milano, con il camice bianco, le 'Coccarde gialle' della Lombardia, il movimento "a-sindacale e a-partitico" che rappresenta un migliaio di medici di famiglia, nato lo scorso gennaio.

Si sono infatti dati appuntamento per sabato 26 marzo, in piazza Duca D'Aosta, sotto al Pirellone per chiedere un rilancio della "medicina generale" vicina "a un punto di non ritorno" e di tornare "a fare prevenzione, a curare i pazienti e non i burocrati".

Come si legge in una nota, il movimento, denuncia "la carenza di medici, il carico burocratico sempre più oppressivo, il disinteresse delle istituzioni" e "una imminente riforma del territorio che pensa più ai contenitori che ai contenuti".

Al pari delle 'Coccarde Gialle' della Toscana, anche i medici lombardi ritengono "di essere stati lasciati da soli, non solo in queste ultime settimane " e "inoltre - aggiungono nel comunicato - nonostante il nostro costante impegno e nonostante il prezzo pagato dalla categoria in termini di colleghi morti a causa della pandemia, continuiamo a registrare numerosi e ingiustificati attacchi da parte delle istituzioni e di alcuni media". (ANSA).