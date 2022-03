Attacco hacker a Ferrovie, a Milano situazione tranquilla

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - Non vi sono particolari disagi alla Stazione Centrale di Milano a causa dell'attacco hacker che ha comportato la decisione in via cautelativa da parte delle Ferrovie di scollegare il sistema di biglietterie automatiche e fisiche.

I convogli arrivano e partono in orario mentre i passeggeri sono avvisati del fatto che, stante lo spegnimento delle biglietterie il titolo di viaggio può essere acquistato online oppure direttamente a bordo del treno senza maggiorazione. Cosa questa che ha evitato problemi significativi ai viaggiatori.

(ANSA).