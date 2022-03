Torna la Art Week , Cattelan dona sua opera a Comune di Milano

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - Una settimana dedicata all'arte in città con mostre, visite guidate, aperture speciali e performance che coinvolgeranno le principali istituzioni culturali di Milano. In occasione di Miart, la fiera internazionale di arte moderna e contemporanea, torna la Milano Art Week dal 28 marzo al 3 aprile. Tra gli appuntamenti più rilevanti c'è quello del 30 marzo con l'inaugurazione nella sala delle cremazioni del Tempio Crematorio del progetto speciale "NinnaNanna", frutto della collaborazione tra Museo del Novecento, Maurizio Cattelan's Archive e il Cimitero Monumentale. L'opera "Lullaby" (1994) di Maurizio Cattelan, realizzata dall'artista raccogliendo in sacchi le macerie del PAC, causate da una bomba nell'attentato di matrice mafiosa del 27 luglio 1993, viene esposta a Milano per la prima volta.

Particolarmente significativa per la storia di Milano e per i Musei Civici, l'opera sarà donata dall'artista al Comune di Milano e, al termine della mostra (6 novembre), entrerà a far parte delle collezioni civiche. Il 28 marzo doppio opening al PAC|Padiglione d'Arte Contemporanea ("Artur Zmijewski. Quando la paura mangia l'anima", fino al 12 giugno) e alla GAM|Galleria d'Arte Moderna ("As above, so below. Elisa Sighicelli"). Si tratta della prima mostra personale in Italia di Artur Zmijewski, tra le figure più radicali e importanti della scena artistica polacca, che presenterà una selezione di lavori storici e recenti e tre nuove opere site-specific e prodotte dal PAC. Fino al 3 luglio sarà invece aperta alla GAM "As Above, So Below", la prima personale in un museo milanese dell'artista Elisa Sighicelli, racconto inedito dedicato ai depositi del museo con un allestimento speciale, concepito dall'artista stessa. Anche per questa edizione main partner dell'iniziativa è Banca Generali che offre a tutti la possibilità di visitare gratuitamente il Museo del Novecento nella giornata di sabato.

Banca Generali partecipa inoltre con l'apertura della BG Art Gallery, nuovo spazio espositivo nella sede di piazza S.

