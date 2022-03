Acqua: Sanpellegrino, risparmiati 261 milioni di litri in 4 anni

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - 261 milioni di litri d'acqua negli ultimi 4 anni, un quantitativo pari a quello necessario per riempire 104 piscine olimpioniche: è quanto il Gruppo Sanpellegrino ha risparmiato grazie ai progetti per la riduzione, il riutilizzo e il riciclo dell'acqua impiegata in tutte le attività produttive. Un dato reso noto in occasione del World Water Day 2022.

"La gestione responsabile e sostenibile dell'acqua- si legge in una nota - è un impegno che Sanpellegrino persegue da sempre.

L'azienda preserva, infatti, l'integrità delle sorgenti e dei territori circostanti, effettua continui controlli del microclima e dei parametri chimico-fisici dell'acquifero e valorizza questo patrimonio di eccezionale importanza attraverso progetti che, già da anni, traducono in azioni concrete il leitmotiv del World Water Day 2022 "rendere visibile l'invisibile".

"Il cambiamento climatico, il maggiore consumo di acqua, l'urbanizzazione crescente e il cattivo stato di conservazione delle infrastrutture - ha detto Stefano Marini, ad del gruppo - sono tra i fattori che contribuiscono al deterioramento del ciclo idrologico naturale. Amplieremo quindi, entro il 2025, la portata delle nostre azioni aiutando la natura a trattenere più acqua di quanta la nostra azienda ne utilizza nelle proprie attività per generare un impatto positivo e rigenerativo sul ciclo idrologico. Di pari passo continueremo a ridurre il consumo di acqua legato alla nostra produzione".

Oltre a tutelare le sorgenti, Sanpellegrino contribuisce, a rigenerare i cicli idrologici nelle aree in cui opera. Le iniziative attualmente in atto - si legge in una nota -, verranno ampliate con diversi progetti e attività come la riforestazione di aree depauperate e la conservazione e il ripristino di zone umide in prossimità delle fonti. (ANSA).