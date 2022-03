Ucraina: Comunità ebraica e City Angels raccolgono beni

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - Una raccolta di beni di prima necessità per l'Ucraina: è l'iniziativa che si terrà domenica prossima, dalle 10 alle 18, davanti al Memoriale della Shoah di Milano.

L'evento - spiega una nota - nasce per iniziativa di Milo Hasbani, vicepresidente dell'Ucei (l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane), e di Mario Furlan, fondatore dei City Angels.

Hasbani e Furlan hanno coinvolto, oltre alla Comunità ebraica di Milano, il Memoriale della Shoah, tre significative associazioni filantropiche dell'ebraismo milanese - il Volontariato Federica Sharon Biazzi e i movimenti giovanili Hashomer Hatzair e Bené Akiva -, l'Ucei e altre nove importanti organizzazioni: i Cavalieri di Malta O.S.J., la Fondazione Arca, l'Anpi, il Comitato M'Impegno, Vieni e Vedi, Linkiesta Club, Cig - Arcigay Milano, l'Unione Islamica Italiana e il Coordinamento dei Comitati Milanesi.

Sarà una raccolta mirata: servono alimenti e bibite a lunga conservazione, alimenti per la prima infanzia, farmaci da banco, prodotti per l'igiene personale, torce e pile per la notte, power bank, bicchieri, cucchiai e piatti di carta o di plastica e sacchi per la spazzatura. I prodotti raccolti verranno portati direttamente in Ucraina durante le festività pasquali. Milo Hasbani sottolinea che "mai come in questo momento dobbiamo essere uniti e far sentire la nostra vicinanza e il nostro calore al popolo ucraino, un popolo fiero della sua indipendenza e democrazia. Dobbiamo essere solidali nell'accogliere e aiutare chi ha bisogno, sperando che la situazione cambi e che i profughi possano tornare al più presto nelle loro case, dai loro affetti lasciati in Ucraina". E aggiunge: "Ringrazio Mario Furlan, i City Angels, la Fondazione Arca e tutte le associazioni sempre pronte quando vengono chiamate a dare una mano". La raccolta sarà in piazza Safra, davanti ad un luogo dal fortissimo contenuto morale: il Memoriale della Shoah-Binario 21. "Un posto che ricorda una tragedia immane del passato, e che il 27 marzo sarà il punto di riferimento per chi vuole alleviare le sofferenze di chi è vittima dell'attuale tragedia", spiegano i promotori. (ANSA).