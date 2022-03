Scuola: occupato a Milano il liceo scientifico Einstein

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - Salgono a 19 gli istituti superiori occupati nel 2022 a Milano. Questa mattina è stato il turno del liceo scientifico Einstein, occupato dagli studenti che si sono raggruppati nel cortile in un'assemblea che ha poi votato per l'occupazione.

Gli studenti protestano contro "lo stato di disagio umano, didattico e psicologico in cui siamo costretti a vivere e che non è più tollerabile" e intendono "elaborare una serie di proposte per migliorare la scuola in cui viviamo quotidianamente" per migliorare la didattica, l'esame di maturità e l'alternanza scuola-lavoro.

"Invitiamo tutti i docenti a unirsi a noi per ricostruire insieme questo sistema", hanno aggiunto. (ANSA).