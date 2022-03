Sicurezza: controlli serali in piazze di movida a Milano

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - Circa 400 persone sono state identificate, la scorsa notte, a Milano, nel corso di controlli nelle zone di movida nell'area di Garibaldi e dei Navigli, tra le più frequentate sia di giorno sia di notte, dove spesso avvengono rapine e aggressioni tra giovani e dove è più presente il fenomeno dello spaccio. Lo hanno riferito la Questura e il Comando provinciale dei Carabinieri.

Il dispositivo di sicurezza è stato operato dalla Polizia nelle strade e piazze di Corso Como e Gae Aulenti da parte di agenti della questura e dei commissariati, con l'aiuto di cinofili e vigili, mentre nei pressi della stazione Garibaldi le verifiche sono state effettuate dalla Polfer. "Durante il servizio - è stato precisato - sono state controllate 87 persone in zona Garibaldi e 212 in zona stazione. Oltre 100 le persone controllate dai Carabinieri, anch'essi operanti con pattuglie specializzate e squadre operative.

Complessivamente, nella serata, un 17enne è stato bloccato subito dopo aver sottratto un giaccone in un locale, uno studente denunciato perché trovato con un coltello, tre per possesso di modeste quantità di droga. Diverse le persone accompagnate in questura per una completa identificazione.

(ANSA).