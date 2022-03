Premi: a Michele Serra il 'Montale fuori di casa'

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - Il "Premio Montale Fuori di Casa" nel 2022 si arricchisce della nuova sezione "Satura" dal nome del quarto libro di poesie di Montale, pubblicato nel 1971. La ventiseiesima edizione dello storico premio, che ha il patrocinio del Ministero della Cultura, inizierà il 24 marzo alla Biblioteca Sormani di Milano con la premiazione del giornalista e scrittore Michele Serra.

"La sezione Satura - spiega la presidente Adriana Beverini- avrebbe dovuto iniziare nel 2021 a mezzo secolo esatto dalla pubblicazione della silloge di Montale ma, causa pandemia, è stata rimandata al 2022 e prende avvio con la premiazione di Michele Serra, un vero Maestro del genere satirico".

"Assai noto in Italia, non solo come scrittore, autore teatrale e televisivo, ma ancor più come giornalista - si legge nella motivazione - Michele Serra è un intellettuale ironico e sagace che, in linea con la "satura lanx", la grande tradizione satirica del mondo latino, "castigat ridendo mores", applicando lo strumento della satira, non solo al potere e alla politica (il che sarebbe fin troppo facile), ma anche alla società. Le "Amache" che pubblica su "Repubblica" dal 2001 sono veri e propri "Sermones" oraziani, conversazioni raffinate, ironiche, che prendono spunto da casi della propria vita privata o da fatti di una certa rilevanza sociale".

A fine evento, come consuetudine del Premio, verranno donati al pubblico, fino ad esaurimento scorte, libri di Michele Serra editi da Feltrinelli. (ANSA).