A Milano premiati progetti che 'umanizzano' salute

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - Sostenere i pazienti attraverso progetti di solidarietà che riescano a "umanizzare" i percorsi di cura, rimettendo al centro la persona nella sua complessità di bisogni. È l'obiettivo comune di quattro associazioni premiate oggi nell'ambito degli 'Humanizing Health Awards', organizzati da Teva Italia, leader globale nei farmaci equivalenti. "È un onore per me premiare il lavoro di queste quattro associazioni impegnate, proprio come noi, a migliorare la vita dei pazienti", le parole dell'ad di Teva Italia, Hubert Puech d'Alissac. I dipendenti dell'azienda sono stati coinvolti in prima persona, decretando così i quattro vincitori dell'edizione 2021 e che hanno ricevuto un contributo di 10 mila euro ciascuno. Nel dettaglio, si tratta di 'Facilitazione della cura del malato oncologico', presentato da Amo La Vita Onlus e ha come obiettivo umanizzare le cure rivolte ai malati oncologici che si trovano presso l'Asst Santi Paolo e Carlo di Milano. Un altro progetto è 'Il filo di Arianna' candidato da Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei Tumori, dedicato all'assistenza delle donne che convivono con un tumore al seno in fase metastatica, garantendo un costante supporto medico e personale. Tra gli altri premiati, il progetto per l''Acquisto di un ventilatore pediatrico', presentato da Fondazione Rosangela D'ambrosio, per i bambini che necessitano di assistenza respiratoria nel blocco della chirurgia pediatrica della Fondazione Policlinico San Matteo di Pavia. Infine 'Supporto ai bambini affetti da tumore (e alle loro famiglie) in cura presso il Policlinico San Matteo di Pavia' candidato da Soleterre Onlus, per garantire sostegno psicologico ai piccoli pazienti affetti da tumore e ai loro famigliari presso i l'ospedale pavese. Teva ha voluto ospitare anche i rappresentanti dell'associazione 'A Casa Lontani Da Casa' per raccontare la sua peculiare capacità di sviluppare una collaborazione sinergica tra diverse associazioni. (ANSA).