A Homi il gioiello per l'estate è colorato e di tendenza

(ANSA) - RHO, 14 MAR - Colorato, smaltato, con pietre preziose che lo decorano e divertente. È così il gioiello per la primavera e l'estate presentato dagli espositori di Homi Fashion&Jewels Exhibition, la manifestazione dedicata al bijou, al gioiello trendy e all'accessorio moda che si tiene alla Fieramilano (Rho) dall'11 al 14 marzo. Una vetrina che tra aziende, designer affermati ed emergenti, artisti e creativi ospita 400 brand, il 34% dei quali proviene dall'estero, prevalentemente dall'Europa con in testa Grecia, seguita da Spagna e Francia.

Il brand milanese Sharra Pagano ha chiamato la sua iconica collezione 'Un'estate al mare' e i monili sono ispirati proprio ai lidi italiani, ai loro nomi e ai colori del mare e degli ombrelloni. Ecco allora che bracciali, collane e orecchini, realizzati in resina e ottone placcato oro, richiamano le righe delle sdraio e le sfumature degli ombrelloni, a fare da padrone sono il rosa, il lilla, il marrone, l'arancio con l'azzurro. Il brand ha riproposto anche gli storici foulard con stampe anni 70 da abbinare ai gioielli e le fasce per capelli. Lo smalto colorato su bracciali, orecchini, collane è il protagonista della collezione di Francesca Bianchi design.

I gioielli, in bronzo bagnato in oro 24 carati, sono importanti ma leggerissimi grazie alla particolare tecnica con cui sono realizzati che li svuota all'interno. Le collane e i bracciali sono a catena o a fascia, con lo smalto colorato brillante che ne segna i dettagli realizzato a mano dagli artigiani. I colori per l'estate sono il rosa, il rosso, l'arancione e il verde in tutte le sue sfumature. Sono le pietre preziose e semi preziose le protagoniste della collezione proposta da Atelier Franco Pianegonda di Vicenza. L'argento e l'oro sono arricchiti dal quarzo rosa e da diverse pietre colorate come rubini o rubelite. La catena è anche qui in prima linea con le collane, gli anelli, i bracciali. La collezione presentata dal brand si chiama 'Je t'aime now', gioielli che esprimono un messaggio di amore, per esprime un sentimento ora e adesso. (ANSA).