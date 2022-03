Ladri forzano cassaforte e rubano incassi seggiovie Foppolo

(ANSA) - BERGAMO, 07 MAR - Ladri in azione la notte scorsa negli uffici delle seggiovie di Foppolo: circa duemila euro il bottino, vale a dire l'incasso del fine settimana, che ha visto una presenza di circa duemila persone.

I ladri sono entrati da una finestra laterale degli uffici, posti a pochi metri dalla partenza della seggiovia Quarta Baita.

Hanno quindi forzato la cassaforte, probabilmente con un flessibile, prelevando l'incasso. A quel punto sono usciti dalla porta principale degli uffici.

Stamattina la scoperta da parte dei dipendenti, che hanno chiamato i carabinieri. "Spiace per quanto accaduto - dice il direttore della stazione sciistica, Marco Calvetti -. Noi proseguiamo regolarmente la stagione per il bene del paese e della valle". (ANSA).