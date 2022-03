Rissa fra tifosi durante una partita di basket di A2, 5 daspo

(ANSA) - MONZA, 04 MAR - Il Questore di Monza ha emesso cinque Daspo che vietano di accedere a manifestazioni sportive, per altrettanti tifosi di una squadra di basket responsabili di aver scatenato una grave rissa in occasione dell'incontro di basket Acqua San Bernardo Cinelandia Park Cantù - Urania Milano, nel campionato di Serie A2.

Il 21 dicembre scorso, mentre gli spettatori si accomodavano nel palazzetto di Desio per la partita, tra cori denigratori delle rispettive tifoserie, é scattata una lite degenerata in rissa, fermata solo dall'intervento dei carabinieri.

Dopo gli accertamenti da parte della Questura, i cinque tifosi rissosi, di età compresa tra i 30 e i 61 anni, sono stati raggiunti dal Daspo, per quattro di loro della durata di un anno, per il quinto, che aveva già precedenti penali relativi ad eventi sportivi e da due Daspo, il divieto durerà 5 anni con proposta dell'obbligo di firma. (ANSA).