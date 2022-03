Ucraina: Sala, dovremo prepararci ad una accoglienza massiva

(ANSA) - MILANO, 03 MAR - "Al di là della tragedia di quello che succede in Ucraina, che è la cosa più rilevante, noi dovremo prepararci a un'accoglienza massiva, e probabilmente con tanti minori con grandi disagi di varia natura". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando di come la città si sta preparando ad accogliere i profughi dall'Ucraina, a margine della cerimonia al Giardino dei Giusti dove sono state scoperte le targhe dedicate ai nuovi giusti.

"È una tragedia che toccherà tutti. Stiamo gestendo con la prefettura, e faremo il punto nei prossimi giorni, la vicesindaca Scavuzzo è operativa su questa questione - ha aggiunto -. È difficile valutare se gli arrivi saranno così tanti o no. Il punto è fare un censimento di tutte le strutture pronte all'accoglienza in funzione anche della tipologia di arrivi". (ANSA).