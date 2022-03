Bergamo-Brescia: tema cardine sarà 'La Città illuminata'

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - Sarà 'La Città illuminata' il tema cardine del dossier di candidatura di Bergamo e Brescia, Capitale italiana della Cultura 2023. Un progetto, quello presentato oggi alle Gallerie d'Italia di Milano alla presenza del ministro della Cultura Dario Franceschini, che non vuol essere una rassegna di eventi lunga un anno, ma che mira a costruire una visione del futuro da lasciare in eredità all'intero territorio.

Nata dalla voglia di riscatto dei due centri maggiormente colpiti dalla prima ondata della pandemia, la candidatura dei due centri lombardi punta infatti su percorsi collaborativi tra due aspetti culturali spesso posti in antitesi, quello legato alla cultura umanistica e artistica e quello scientifico/tecnologico, che in questo contesto saranno rielaborati e uniti per costruire un'eredità da lasciare al territorio a conclusione dell'anno.

Il dossier, realizzato grazie al supporto del Centro di Ricerca ASK - Art, Science and Knowledge dell'Università Bocconi e con il sostegno del Comitato Bergamo Brescia 2023 e di Intesa Sanpaolo, si articola in quattro aree su cui saranno realizzati iniziative ed eventi: "La cultura come cura", che ha lo scopo di aiutare a costruire una memoria condivisa con uno sguardo di speranza verso il futuro, "La città natura" che avrà l'obiettivo di stimolare la riflessione sul rapporto tra spazi urbani e spazi naturali, "La città dei tesori nascosti" per ripensare il rapporto con i patrimoni culturali di entrambi i territori e "La città che inventa", un insieme di progetti che vede protagoniste le imprese e le loro associazioni di rappresentanza.

Nel corso dell'anno verranno messe in campo tutte le strutture necessarie per la realizzazione dell'evento, a partire, per esempio, da una piattaforma online che mostrerà su base quindicinale gli eventi in corso nelle due città e nei due territori. "Bergamo-Brescia Capitale Italiana della cultura 2023" sarà anche una grande occasione per il coinvolgimento delle scuole. (ANSA).