Ucraina: lite su guerra, ucraino accoltella due moldavi

(ANSA) - BRESCIA, 28 FEB - Nuovo episodio di violenza in provincia di Brescia sull'onda lunga della guerra in corso in Ucraina. Dopo l'accoltellamento di sabato di un camionista ucraino nei confronti di un connazionale che la pensava diversamente sul conflitto, ieri un altro cittadino ucraino ha ferito due uomini moldavi, raggiunti da alcune coltellate.

È accaduto in città, vicino ad un supermercato. Anche in questo caso la discussione è nata per motivi legati al conflitto tra Russia e Ucraina. Le vittime sono state trasportate in ospedale in condizioni serie, ma non in pericolo di vita, mentre l'aggressore è riuscito a fuggire e i carabinieri stanno lavorando per identificarlo. (ANSA).