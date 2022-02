Serie A: Inter-Sassuolo 0-2

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - L'Inter getta al vento l'occasione del controsorpasso al Milan in vetta alla classifica, crolla in casa perdendo 0-2 contro un ottimo Sassuolo e vede addirittura allontanarsi i rossoneri in testa, ora a +2 (ma con una gara in più), in attesa del Napoli che domani a Cagliari ha l'occasione di superare i nerazzurri. Quella che, dopo ieri, sembrava potesse essere la giornata del ritorno al primo posto per gli uomini di Simone Inzaghi si è trasformata nella conferma che qualcosa si è rotto in casa nerazzurra: e infatti Inzaghi dira' che "se vuoi vincere lo scudetto, non puoi permetterti un approccio del genere". I gol di Raspadori e Scamacca hanno certificato la crisi interista nel peggior primo tempo della stagione, seguito poi da una ripresa più di nervi che di gioco. (ANSA).