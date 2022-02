Bimba di 7 mesi cade dal letto e muore

(ANSA) - PAVIA, 19 FEB - Una bambina di appena 7 mesi è morta dopo essere caduta dal letto matrimoniale dei suoi genitori, da un'altezza di circa mezzo metro. Il dramma è avvenuto alla frazione Vigalfo del comune di Albuzzano (Pavia). A darne notizia è oggi il quotidiano "La Provincia pavese".

La piccola era in casa con la mamma, una 35enne originaria dell'India. La donna l'ha lasciata sul suo letto e si è assentata qualche secondo per svolgere un lavoro in un'altra stanza. Probabilmente la bimba si è girata ed è caduta sul pavimento, battendo la parte parietale destra del capo e perdendo i sensi. La mamma, disperata, ha cercato di contattare il 118, ma non riusciva a comunicare quanto successo per le sue difficoltà a parlare in italiano. Un vicino è allora accorso in suo aiuto. Nel giro di pochi minuti gli operatori dell'Areu sono giunti sul posto. Le condizioni della bambina sono apparse subito disperate. I medici l'hanno intubata e le hanno praticato un massaggio cardiaco. Poi l'hanno fatto salire sull'elisoccorso per trasportarla al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ma una volta giunta in ospedale è deceduta.

Sul fatto è stata aperta un'inchiesta e disposta l'autopsia.

Ma dai primi accertamenti condotti dai carabinieri non sembrano siano emersi segni di maltrattamento e tutto lascia pensare che si tratti di un drammatico incidente domestico. (ANSA).