Milan: Pioli,Ibra sta meglio,entro domenica torna a correre

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - "Ibrahimovic? Sta sicuramente meglio, a fine settimana, tra domani e domenica, comincerà a correre e poi da lì valuteremo la sua condizione. E' prematuro sapere quando tornerà in gruppo ma sta sicuramente meglio". Lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia del match contro la Salernitana, partita in cui non sarà a disposizione l'attaccante svedese in recupero dal problema al tallone.

"Rebic? Sta meglio sicuramente - aggiunge Pioli -, il minutaggio con la Sampdoria lo ha aiutato. E' entrato bene, gli è mancata la giocata vincente. E' un giocatore importante per noi". (ANSA).