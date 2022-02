Dimessa con Alzheimer scompare, famiglia denuncia ospedale

(ANSA) - CASTELLANZA, 16 FEB - La famiglia di una donna malata di Alzheimer e scomparsa nel nulla dopo essere stata dimessa dall'ospedale, a Castellanza (Varese), ha sporto denuncia contro la struttura. Concetta Lo Cicero, 69 anni, è sparita nel nulla il 7 febbraio scorso, dopo essere stata visitata all'ospedale Humanitas di Castellanza e poi dimessa, dove a prenderla era andata un'amica di famiglia che però non l'ha trovata. Per rintracciarla, nei giorni scorsi, sono state attivate diverse squadre dei vigili del fuoco e della Protezione Civile, sono state bonificate 98 zone, per una superficie totale di 22 ettari, anche in elicottero e con droni, unitamente all'impiego di unità cinofile, SAF Fluviali e sommozzatori.

"Humanitas Mater Domini ha fornito sin dal primo momento la massima collaborazione alle Autorità competenti nelle indagini sulla scomparsa della paziente dimessa lo scorso 7 febbraio", ha reso noto la struttura, secondo cui le dimissioni sono "avvenute al termine degli esami e visite di pronto soccorso e dopo averne dato comunicazione ai familiari".

Intanto le ricerche sono state sospese, in attesa di nuovi elementi. (ANSA).