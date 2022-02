Università: più studenti e spazi, San Raffaele in crescita

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Un nuovo campus a Sesto San Giovanni di 100 mila metri quadrati che ospiterà 5 mila studenti. È soprattutto su questo progetto che ha puntato l'Università Vita-Salute del San Raffaele di Milano che ha inaugurato oggi l'anno accademico 2021/2022 alla presenza della presidente del Senato Elisabetta Casellati e del ministro della Salute Roberto Speranza, oltre al sottosegretario Pierpaolo Sileri, al presidente lombardo Attilio Fontana e al sindaco di Milano Giuseppe Sala. Il campus UniSR a Sesto San Giovanni potrà contare su 20.000 metri quadrati riservati ai centri di ricerca.

Pensato per promuovere la cosiddetta student happiness, accoglierà gli studenti in strutture pensate per l'integrazione continua, con luoghi dedicati alla formazione, alla cultura, allo sport e al volontariato. L'espansione dell'ateneo garantirà adeguate condizioni strutturali per la prosecuzione delle attività e l'espansione sia in termini di capacità ricettiva sia in termini di offerta didattica. L'anno accademico in corso, infatti, segna un nuovo aumento dei posti messi a disposizione per i futuri studenti dell'area medica. La crescita degli ultimi cinque anni permette all'ateneo di entrare di diritto nella rete internazionale delle principali medicine school e di rispondere a una crescente domanda da parte degli studenti che parteciperanno il prossimo mese ai test di ammissione alla Facoltà di Medicina. Anche durante l'emergenza Covid-19, l'ateneo dell'ospedale del gruppo San Donato ha contribuito alla cura di 14.000 i pazienti Covid, al varo di 700 progetti di ricerca e alla pubblicazione di 834 studi sul Coronavirus.

(ANSA).