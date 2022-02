Si fa spedire droga dello stupro in cartoleria, arrestato

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Si era fatto mandare un pacco con mezzo litro di Gbl, la cosiddetta droga dello stupro, in una cartoleria di corso di Porta Romana a Milano che effettua anche il servizio di deposito pacchi. Ad attenderlo ha trovato gli agenti della Questura che l'hanno arrestato.

I poliziotti della Mobile, che avevano avuto notizia di un pacco sospetto, hanno predisposto una "consegna controllata".

L'uomo si è presentato in negozio il giorno successivo a quello previsto, ma ha trovato i gli agenti che si erano finti commessi e l'hanno arrestato. Si tratta di uno svizzero di 44 anni, con dimora a Milano. Nella sua abitazione gli agenti della Squadra Mobile hanno trovato anche una confezione da mezzo grammo di cocaina e un'altra, sempre di un mezzo di grammo di shaboo.

In un'altra indagine è stato invece arrestato un milanese di 53 anni che aveva in auto e in casa un chilo di cocaina e 400 grammi di hashish. (ANSA).