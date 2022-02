Maltempo: fitte nevicate in Valtellina e Valchiavenna

(ANSA) - SONDRIO, 14 FEB - Neve a basse quote da questa sera in Valtellina e Valchiavenna. L'ondata di maltempo ha colpito anche le zone di fondovalle della provincia più a nord della Lombardia. Non si segnalano, al momento, problemi particolari alla viabilità. I timori sono per possibili gelate notturne a rendere più rischioso il transito, in attesa dell'entrata in azione dei mezzi spazzaneve e spargisale. (ANSA).