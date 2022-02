Incidenti stradali: due morti e due feriti nel Bresciano

(ANSA) - BRESCIA, 14 FEB - Due uomini sono morte in un incidente avvenuto lungo la 45bis a Mazzano, nel Bresciano, in cui altri due sono rimaste ferite. Le vittime, cinquantenni, erano a bordo di un furgone che si è scontrato con un mezzo pesante. Il terzo passeggero del furgone, un 48enne, è stato portato in gravi condizioni con un trauma al torace e al bacino agli Spedali civili, mentre l'autista del tir è stato portato con un trauma cranico alla Poliambulanza.

L'incidente è avvenuto a pochi chilometri di distanza da dove tre settimane fa erano morti cinque giovani, che viaggiavano su un'unica auto senza che nessuno di loro avesse la patente. (ANSA).