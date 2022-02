Covid, Fontana: 'Da una settimana parametri da zona bianca'

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - A livello di parametri, "è già una settimana che siamo in zona bianca, nel senso che siamo scesi sotto il 10% dell'occupazione delle rianimazioni, ma le differenze sono talmente tanto limitate che non ci si accorge degli eventuali passaggi". Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

"Noi già da due settimane abbiamo una tendenza positiva - ha aggiunto -. Dobbiamo sempre stare attenti comunque. Non bisogna pensare che la situazione sia finita, però dobbiamo anche essere moderatamente tranquilli e convinti che si stia andando verso la direzione giusta, grazie alle vaccinazioni e all'impegno che tutti i cittadini hanno messo". (ANSA).