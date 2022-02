Covid: Consiglio comunale di Milano torna a riunirsi in aula

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Il Consiglio comunale di Milano è tornato a riunirsi in aula dopo uno stop di dodici sedute che si sono tenute da remoto, con i consiglieri collegati da casa a causa dell'alto numero dei contagi da Covid.

L'aula di Palazzo Marino non era popolata dal 20 dicembre, mentre tra il 10 gennaio e il 10 febbraio le sedute si sono tenute in video. In queste settimane l'aula è stata rinnovata a livello tecnologico con una nuova piattaforma informatica, che si chiama Concilium,che permetterà ai consiglieri, se ci sarà la necessità, di riunirsi in modalità mista, da casa e in aula, con un nuovo e più efficace sistema di voto e di condivisione dei documenti.

In Consiglio comunale non ci sarà bisogno di usare tablet o auricolari e chi è a casa avrà gli stessi strumenti di lavoro di chi è in presenza. (ANSA).