Aggressioni Duomo: perquisito ragazzo per abusi su tedesche

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Vanno avanti le indagini della Procura di Milano sulle aggressioni sessuali della notte di Capodanno in piazza del Duomo e oggi, dopo i blitz, i fermi e gli arresti delle scorse settimane, gli investigatori della Squadra mobile milanese, nell'inchiesta coordinata dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo, hanno effettuato un'altra perquisizione nel capoluogo lombardo a carico di un giovane egiziano.

A quanto si è saputo, il ragazzo è sospettato di aver preso parte alla violenza sessuale di gruppo ai danni delle due studentesse tedesche avvenuta poco prima di mezzanotte. La perquisizione è servita per sequestrare indumenti nell'abitazione del giovane e dispositivi informatici, dopo l'identificazione avvenuta attraverso le testimonianze e l'analisi dei filmati.

Al momento, nell'indagine sono stati accertati abusi nei confronti di 11 vittime in totale in cinque episodi distinti.

Sono finiti in carcere quattro giovani, tra cui due minorenni, e sono indagati quasi una ventina di ragazzi che avrebbero fatto parte del "branco" che si è mosso in più gruppi. (ANSA).