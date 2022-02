Rissa a bottigliate in Movida Milano, perquisizioni

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - I carabinieri di Milano hanno eseguito sei perquisizioni nel capoluogo lombardo, Cinisello Balsamo, San Donato Milanese e Capizzone (Bergamo), decreti emessi dalle Procure di Milano e da quella per i Minorenni. Cinque maggiorenni, (due italiani, un marocchino, un ucraino e un romeno, tutti di età compresa tra i 20 ed i 26 anni) e un minorenne (un italiano di 17 anni), sono indagati, a vario titolo, per rissa aggravata per gli scontri che si sono verificati la notte del 30 gennaio in via Lecco, tra i luoghi più noti della Movida milanese. Le perquisizioni scaturiscono dalle indagini investigative condotte dalla Compagnia Carabinieri Milano Duomo, diretti dalle due Procure La rissa, ripresa anche in un video diffuso in rete attraverso la pagina Instagram @milanobelladadio, aveva visto coinvolti una decina di giovani che si erano fronteggiati con calci e pugni utilizzando, tra l'altro, cocci di bottiglia e coltelli.

Due giovani, tra gli indagati, erano stati soccorsi da personale del 118 e trasportati all'Ospedale Fatebenefratelli per ferite lacero contuse e numerosi traumi. (ANSA).