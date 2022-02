Morto per cocaina tagliata male, quattro arresti

(ANSA) - MONZA, 12 FEB - I militari del Comando Provinciale di Monza Brianza, hanno arrestato quattro pusher magrebini, accusati a vario titolo responsabili di detenzione e spaccio di sostanza droga, a seguito di un'indagine partita dopo la morte di un 53 enne italiano, arrivato in ospedale a Monza la scorsa estate in overdose, e che aveva acquistato da loro una dose di cocaina "tagliata" male.

La rete di spacciatori, a quanto emerso, era operativa tra le province di Milano e Monza, in particolare nei comuni di Busnago, Cornate d'Adda e Trezzo sull'Adda.

Il loro "giro" era di circa 250 dosi al mese. (ANSA).