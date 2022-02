Da legni barconi Lampedusa strumenti per Orchestra del mare

(ANSA) - LAMPEDUSA, 12 FEB - Recuperare e trasformare legni provenienti dai barconi di migranti naufragati sulle coste dell'isola di Lampedusa che saranno utilizzati nella falegnameria del carcere di Milano-Opera per la costruzione di strumenti musicali che formeranno "L'Orchestra del Mare", ma anche croci da donare alle scuole italiane e oggetti di forte valore spirituale come presepi, angeli e rosari. E' l'obiettivo del progetto "Metamorfosi" promosso dalla Fondazione Casa dello spirito e delle arti di Milano e attuato grazie alla collaborazione con il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, il Direttore generale dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, Marcello Minenna, e la casa di reclusione Milano-Opera.

L'iniziativa, voluta dal ministro dell'Interno, è stata resa possibile grazie all'attività di coordinamento svolta dal prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, con il supporto della Procura della Città dei Templi che ha rilasciato i necessari nulla osta e ha consentito all'Ufficio delle Dogane del Canale di Sicilia di procedere all'individuazione e all'affidamento delle imbarcazioni in legno, per le quali l'autorità giudiziaria aveva già disposto la distruzione e lo smaltimento.

"L'Agenzia delle accise dogane e monopoli ha tra le sue funzioni anche il compito di rimuovere e smaltire le imbarcazioni usate dai migranti, affondate entro le 12 miglia marittime o comunque abbandonate sulle coste e spiagge d'Italia - afferma Minenna - contribuire al progetto "Metamorfosi" costituisce per Adm motivo di grande orgoglio e testimonianza di come l'azione sinergica delle istituzioni dello Stato possa costituire sempre un valore aggiunto, particolarmente quando supportano iniziative di sensibilizzazione e solidarietà". (ANSA).