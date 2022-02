Precipita ascensore: indagini, il cavo si è spezzato

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Si sarebbe tranciato il cavo dell'ascensore e per questo i due operai, uno dei quali è morto mentre l'altro è in gravissime condizioni, sono caduti per 20 metri all'interno del vano di un palazzo in ristrutturazione di viale Monza, vicino piazzale Loreto. L'elemento è emerso dai primi accertamenti nelle indagini coordinate dal dipartimento 'ambiente, salute, sicurezza, lavoro' della Procura di Milano e condotte da una squadra specializzata di polizia giudiziaria. A quanta risulta, pare che i due stessero lavorando sopra l'ascensore, che era collegato in apparente sicurezza, e che all'improvviso il cavo portante si sia spezzato.

I due operai erano al lavoro per la Schindler, una multinazionale di ascensori. Gli investigatori stanno verificando l'esatta dinamica di quanto accaduto e dai primi elementi raccolti pare che entrambi fossero sopra l'ascensore, all'esterno, e che non avessero imbracature anche perché stavano lavorando in apparenti condizioni di sicurezza. Poi il cavo si è rotto e i due sono precipitati assieme all'ascensore dall'altezza del quinto piano.

Ora si dovrà accertare, attraverso consulenze tecniche che verranno disposte dalla Procura, il motivo per cui il cavo si è tranciato, ma anche perché non siano entrati in funzione dei meccanismi di frenata, i cosiddetti "pattini", che si attivano in casi di emergenza quando gli ascensori cedono.

Al momento, è stata sequestrata tutta la colonna del vano e dopo le prime relazioni degli investigatori gli inquirenti dovranno disporre le consulenze tecniche. Sarà necessario procedere anche con iscrizioni nel registro degli indagati a garanzia per svolgere gli accertamenti.(ANSA).