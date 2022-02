Sgomberato centro sociale anarchico Galipettes a Milano

(ANSA) - MILANO, 09 FEB - Il centro sociale sociale anarchico "Galipettes" di Milano è stato sgomberato questa mattina dalla polizia. Attorno alle 9 gli agenti sono intervenuti nello stabile in via Ravenna 44 e hanno allontanato circa 15 persone.

Secondo quanto riferiscono i militanti del Galipettes sulla propria pagina social, sono state "allontanate 2 compagne" mentre "compagni e compagne sul posto stanno seguendo le operazioni".

Nella breve comunicazione hanno poi aggiunto che "nelle ultime settimane stiamo nuovamente assistendo ad un'intensificazione degli sgomberi, settimana scorsa in Ticinese, oggi in Corvetto".

Per questo hanno annunciato un "appuntamento solidale" alle 18 in piazza Gabrio Rosa. (ANSA).