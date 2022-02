Calcio: Inter, confermato trauma distorsivo per Bastoni

(ANSA) - MILANO, 09 FEB - Sostituito nel corso di Inter-Roma di Coppa Italia, il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti che hanno confermato il trauma distorsivo alla caviglia destra. Lo spiega il club in una nota.

Il giocatore, uscito poco prima dell'intervallo nella gara di ieri, sarà rivalutato nei prossimi giorni. Resta da valutare, quindi, quando potrà tornare a disposizione: Inzaghi dovrà comunque fare a meno del difensore nelle prossime due giornate di campionato vista la squalifica per il post derby, ma in bilico rimane soprattutto la gara di andata degli ottavi di Champions League contro il Liverpool in programma mercoledì prossimo. (ANSA).