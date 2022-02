Franz Ferdinand, posticipato il live a Milano

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - L'appuntamento milanese del 'Hits To The Head Tour 2022' dei Franz Ferdinand, previsto originariamente al Mediolanum Forum di Milano il 24 marzo 2022, è stato riprogrammato al primo novembre 2022 al Lorenzini District, sempre a Milano. Lo rende noto l'organizzazione, spiegando che i biglietti acquistati rimangono validi per la nuova data e che sono già disponibili ulteriori biglietti su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.it .

La data di Padova al Gran Teatro Geox, prevista per il 23 marzo 2022, è invece stata cancellata e non potrà essere recuperata. Le richieste di rimborso dei biglietti per la data di Padova dovranno essere inoltrate entro il 15 aprile 2022 al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l'acquisto (Ticketmaster, Ticketone o Vivaticket), seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet.

Intanto il 25 gennaio è uscito 'Curious', il secondo singolo inedito, contenuto nel best of 'Hits To The Head' in arrivo l'11 marzo.