Aggressioni e rapina a festa liceo,presi

(ANSA) - MILANO, 05 FEB - Tre minorenni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato in relazione ad aggressioni e rapine avvenute lo scorso ottobre, a Milano, alla festa studentesca del liceo scientifico Vittorio Veneto. Nei loro confronti è stata emessa dal gip del Tribunale per i minorenni un'ordinanza di custodia cautelare che ha disposto per due il carcere e per il terzo l'accompagnamento in una comunità educativa. I tre sono "gravemente indiziati della commissione di rapine aggravate, sfregio permanente al volto, lesioni aggravate e furto realizzati lo scorso ottobre alla festa studentesca" in cui si erano introdotti abusivamente.

Il gruppo di ragazzi durante la festa aveva anche lanciato delle bottiglie di vetro verso alcuni studenti e una di queste aveva colpito al volto un giovane ferendolo gravemente e provocandogli uno sfregio permanente.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile hanno avuto inizio con un intervento del Commissariato Bonola in largo Gavirate dove si stava svolgendo la tradizionale festa studentesca del liceo scientifico Vittorio Veneto, il 2 ottobre scorso. Durante le perquisizioni nelle abitazioni degli arrestati sono stati trovati un orologio e collanine, probabilmente oggetto di altre rapine, alcune delle quali erano state riprese con il cellulare e condivise sui social. (ANSA).