Immobiliare: apre Spark Food District di Milano Santa Giulia

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Lendlease ha siglato i primi accordi vincolanti che daranno vita allo Spark Food District, 2.100 metri quadrati di spazi ristorativi nel 'Business District' in corso di realizzazione nel quartiere di Santa Giulia a Milano, ai piedi dei due edifici Spark One e Spark Two.

"L'arrivo degli esercizi nello Spark Food District - commenta Fabrizio Zichichi, Project Director di Milano Santa Giulia per Lendlease - è il risultato di un grande lavoro di squadra pur in un periodo complesso come quello pandemico. Abbiamo ricevuto oltre trenta manifestazioni di interesse, a dimostrazione che il mercato è in ripresa e gli operatori puntano in particolare sui progetti di rigenerazione urbana di larga scala e lungo termine", conclude Zichichi.

L'inaugurazione dello Spark Food District di Santa Giulia è in programma nella prossima primavera. (ANSA).