COVID: il punto in Lombardia

Con 145.872 tamponi effettuati è di 14.989 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, con un tasso di positività stabile al 10,2% (ieri 10,1%). Il numero dei ricoverati diminuisce nelle terapie intensive (-11, 218) e nei reparti (-71, 2.899). Sono 125 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 37.416.

L'istituto milanese per la terza età Pio Albergo Trivulzio, visto il miglioramento della situazione, riammetterà le visite ai parenti a partire da lunedì 7 febbraio. "Come condiviso col Comitato Parenti dell'azienda - si legge nell'ultimo bollettino pubblicato sul sito - si è deciso, coerentemente con l'andamento in calo della curva epidemica, di riprogrammare la riapertura delle visite dei parenti" dei pazienti, mantenendo però "la riserva in caso di imprevista ripresa dei contagi o altri fattori ostativi riferiti alla clinica dei singoli ospiti".

Unico spunto legato al Covid che arriva oggi dalla cronaca, è la battaglia che sta conducendo un professore di storia, filosofia ed educazione civica del liceo scientifico Eistein di Milano, Saverio Mauro Tassi. Vaccinato con tre dosi, Tassi dopo nove giorni di sciopero della fame ha annunciato sulla sua pagina Facebook di avere dato inizio "all'occupazione simbolica della mia scuola per la libertà, l'uguaglianza e la giustizia.

Ciò significa che nei prossimi giorni non uscirò dall'edificio del mio liceo, rimanendovi dunque anche la notte, senza comunque smettere di svolgere il mio lavoro sia al mattino sia al pomeriggio", ha spiegato. Secondo il docente, la sua è una battaglia di "disobbedienza civile" per la discriminazione "incostituzionale e fortemente penalizzante degli studenti che, non disponendo di Green pass rafforzato, non possono accedere alle lezioni in presenza; e in secondo luogo all'obbligo per gli insegnanti di indossare la FFP2 anche durante la spiegazione, un obbligo dannoso al buon svolgimento dell'attività didattica".

