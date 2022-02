Basket, Eurolega: Milano-Fenerbahce 60-71

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Si interrompe dopo 49 giorni e 6 successi l'imbattibilità dell'AX Milano in Eurolega. Il Fenerbahce (11-10) prende la rivincita della fragorosa sconfitta dell'andata e passa al Forum 71-60, certificando un ottimo stato di forma che recita 8 vittorie nelle ultime 9 e una furiosa rincorsa alla zona playoff, dove resta saldamente l'Olimpia, terza con un record di 15-7): finale incandescente con rissa sedata a centrocampo tra tutti i componenti dei roster, con una Milano innervosita per l'ultimo tiro dei turchi arrivato quando le ostilità erano già chiuse.

Nel primo tempo Milano difende sotto i propri standard e ne approfitta il Fenerbahce di Polonara (prezioso con 8 punti): i turchi sono capaci di realizzare 9 canestri consecutivi senza errori nel secondo quarto, fare un break da 4-23 e scappare sul +16 (14-30). Messina non apprezza e all'intervallo striglia la squadra che esce dagli spogliatoi con uno spirito nuovo: il pari arriva a quota 43 dopo un parziale di 12-0 ma i turchi non si scompongono e reagiscono, sfruttando anche tre rimbalzi offensivi che valgono 6 punti e un nuovo +7 (53-60). E' lo strappo decisivo perché l'Olimpia non ha più forza per rientrare e Guduric si conferma letale nel finale (17, 6 assist e 4 rimbalzi). (ANSA).