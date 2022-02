A Milano Laurie Anderson e Castellucci per festival Fog

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Laurie Anderson, Romeo Castellucci, Christoph Marthaler, The Divine Comedy sono alcuni dei 35 artisti protagonisti dei 30 appuntamenti, tra i quali 2 prime assolute e 16 prime nazionali, della quinta edizione di FOG Triennale Milano Performing Arts, in programma dal 22 febbraio al 14 maggio.

Tra i temi di questa edizione, la relazione tra corpo e tecnologia, realtà e percezione, violenza e potere, identità e libertà, memoria e futuro. "In questo tempo incerto - dice Umberto Angelini, Direttore artistico di Triennale Milano Teatro -, FOG intende rappresentare un laboratorio, un autentico organismo mutante in grado di far coesistere tensioni e sensibilità artistiche differenti, accomunate da uno sguardo radicale e radicato nella contemporaneità".

Sul fronte teatro, il regista statunitense Richard Maxwell presenterà in prima nazionale 'Queens Row', tre storie al femminile di violenza che racchiudono un germe di speranza. 'In Transit' segna il ritorno dell'iraniano Amir Reza Koohestani, con un'opera che parla di confini e di spaesamento. Romeo Castellucci presenterà invece sul grande schermo la "marcia degli scheletri" tenutasi a Milano a fine novembre.

Per la danza, il Leone d'Oro Alessandro Sciarroni, insieme a CollettivO CineticO, presenterà Dialogo terzo: In a landscape, che prende spunto dall'omonima composizione di John Cage (12-13 marzo). L'attualità è invece il punto di partenza di 'Never Twenty One' del coreografo franco-maliano Smaïl Kanouté, ispirato all'hashtag reso celebre dal movimento Black Lives Matter.

Tra gli appuntamenti di punta del festival, 'To the Moon' di Laurie Anderson, un'avventura immersiva che catapulta lo spettatore sulla luna. (ANSA).