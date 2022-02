Intesa:supporto a raccolta fondi per 'Tessitori di Comunità'

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Fondazione Cesvi e Fondazione Aquilone onlus, supporta "Tessitori di Comunità", il progetto volto a garantire nuove opportunità di incontro e condivisione per persone e famiglie in difficoltà nei quartieri di Città Studi, Comasina e Bruzzano a Milano.

La progettualità rientra nel programma "Formula" di Intesa Sanpaolo, accessibile da "For Funding", la piattaforma online di crowdfunding del Gruppo dedicata alla promozione e al finanziamento di progetti di solidarietà sociale. L'obiettivo è raccogliere 100 mila euro entro la fine di giugno per ritessere la trama delle comunità ripartendo da alcuni dei suoi abitanti in condizioni di maggiore difficoltà sociale ed economica e ricucire relazioni tra diverse generazioni guardando a chi è più fragile come ad una risorsa per favorire la condivisione di esperienze utili ad affrontare le situazioni di disagio acuite dalla pandemia.

"Al centro dell'impegno del nostro Gruppo c'è la volontà di essere motore per lo sviluppo sostenibile e inclusivo del Paese, fornendo un reale contributo alle comunità locali", afferma Gianluigi Venturini, direttore regionale Milano e provincia Intesa Sanpaolo. "Attraverso la nostra piattaforma di crowdfunding - aggiunge - possiamo dare un supporto tangibile ad un progetto che intercetta le situazioni di fragilità, in particolare delle periferie, e agire concretamente per favorire iniziative di inclusività sociale delle fasce più deboli".

